Кушнарев льет воду на мельницу Президента

Заместитель руководителя фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Евгений КУШНАРЁВ заявляет, что Партия регионов не обсуждает тему возможного импичмента Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом Е.КУШНАРЁВ заявил вчера вечером в эфире «5 канала».

“Тема инициации импичмента Президенту в Партии регионов не обсуждается, и никаких оснований развивать эту тему нет. Хотя в обществе есть радикальные силы, которые могут этим воспользоваться в своих собственных политических целях, чтобы привлечь дополнительный электорат”, - сказал Е.КУШНАРЁВ.

По его словам, от эффективности сотрудничества антикризисной коалиции и Президента “выигрывают все и, прежде всего, украинский народ”. “А от этого выигрывает и Президент. И в государстве, если люди чувствуют улучшение жизни, растет доверие ко всем органам власти и, естественно, к главе государства. От этого выигрывает и коалиция, которая сможет обеспечить экономический рост и подъем благосостояния людей. Следовательно, выигрывают все. А другого сценария, я хотел бы, чтобы мы лишились», - сказал заместитель руководителя фракции Партии регионов.