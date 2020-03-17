Более 3,6 тысячи украинцев хотят вернуться в Украину – МИД

За последние сутки, уверяют в министерстве, в Украину удалось вернуть уже несколько тысяч граждан.

На сегодняшний день в Министерство иностранных дел обратились 3 тысячи 644 украинца с просьбой об эвакуации.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок на брифинге.

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По его словам, работа с этими людьми ведется и они скоро прибудут в Украину.

"На сегодняшний день у нас есть зарегистрированными 3 тысячи 644 наших соотечественника, которые изъявили желание идентифицировать себя в наших посольствах и обратились с просьбой о возвращении домой", - сказал он.

По словам замминистра, работа с этими людьми ведется, и они скоро вернутся домой.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщения.

Согласно данным ГНСУ, за сутки домой вернулись почти 3,4 тысячи украинцев, которые находились в Польше без транспортных средств. Автобусы для перевозки граждан выделили органы местной власти.