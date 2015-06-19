Стець рассказал, что придет на замену российским сериалам

Об этом в интервью «Главкому» сказал министр информационной политики Юрий Стець.

«Теперь телеканалы будут вынуждены производить продукт. Это рост качества украинского телевидения, появление рабочих мест. По качеству те же английские сериалы не уступают российским. Поэтому я полностью поддерживаю это решение парламента», - заявил министр.

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На замечание, что у телеканалов нет денег на такое количество собственного продукта, Стець отметил: «В Украине больше чем двести телеканалов, а рекламный рынок может обеспечить поступлениями от силы процентов двадцать их рентабельности. Но владельцы дотируют свои медиа – если они это делают, значит, у них есть какой-то интерес, соответственно пусть тратят средства и на производство украинского телепродукта».