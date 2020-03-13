Неотложные меры и решительные действия: в ГНС усиливают безопасность из-за коронавируса

Территориальным органам уже разослали письма с перечнем неотложных мер, разъяснительные постеры и видео.

Государственная налоговая служба Украины усиливает меры безопасности по противодействию угрозе распространения коронавирус.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава службы Сергей Верланов по результатам внепланового селекторного совещания с регионами.

«Всем известно, насколько сложной является ситуация в Италии, Франции, Германии и других странах. Как показывает мировая практика, на ранних стадиях распространения болезни необходимо действовать решительно. Мы уже видим, что страны, которые действуют на опережение, которые провели мероприятия, которые на тот момент казались непропорциональными – ощутимо уменьшили количество смертей», – написал Верланов.

По его мнению, на сегодня не может быть чрезмерных мер безопасности.

«Как глава налоговой я лично отвечаю за здоровье и жизнь наших работников, поэтому обязанность руководства службы – быть на шаг впереди. Цена бездействия может оказаться слишком высокой», – добавил глава службы, отметив руководителям в регионах, что сейчас наивысший приоритет – обеспечение безопасности сотрудников службы и плательщиков налогов.

В ГНС уже разослали территориальным органам письма с перечнем неотложных мер, роз'яснуювальні постеры и видео.

«Снимаем серию информационных видео уроков по пользованию электронными сервисами. Использование электронного кабинета позволит плательщикам меньше посещать налоговую и, тем самым, снизить опасность инфицирования. Первые такие видео появятся уже на следующей неделе», – подчеркнул Сергей Верланов.

Кроме того, в ГНС призывают сотрудников службы и налогоплательщиков осознать серьезность ситуации.

«Каждый на своем месте должен принять все меры для того, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Уверен, что коллектив новой налоговой покажет пример эффективной командной работы перед лицом этой угрозы», – подытожил председатель ГНС.

Напомним, ранее глава ГНС Сергей Верланов сообщил, что в феврале поступления в сводный бюджет Украины, за которые отвечает ДПС, выросли до 62,6 миллиарда гривень. Это на 10,5 миллиардов гривень, или 20,1%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.