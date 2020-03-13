Снятых с рейса в "Борисполе" трех пассажиров оставили в больнице для дообследования
Троих пассажиров, которых в международном аэропорту "Борисполь" сняли с рейса, оставили в больнице для проведения дополнительных обследований.
Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.
"Троих пассажиров, путешествовавших из Милана в Каир, сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" и госпитализировали в столичную больницу", - написал он.
По его словам, пассажиры самолета жаловались, что мужчины кашляли и принимали таблетки.
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Поворозник подчеркнул, что на момент госпитализации у всех троих была нормальная температура, признаков респираторного заболевания у них не было, однако у них выявлено умеренное покраснение горла, которое и могло стать причиной кашля.
Сделанные в аэропорту экспресс-тесты на коронавирус у всех троих мужчин показали отрицательный результат.
"Сейчас пациентов оставили в больницу для проведения дополнительных обследований", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны 13 марта проведет заседание, на котором обсудят дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса в Украине. Рассмотрят и вопрос о закрытии границ.