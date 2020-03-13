Посол объяснил, почему сейчас нет потребности в эвакуации украинцев из Италии

По словам дипломата, в настоящее время не было ни одного желающего быть эвакуированным в Украину из Италии.

После того, как Италия вышла в лидеры по новым заражениям коронавирусом, украинцев не очень напугала эта угроза – нет обращений о помощи вернуться в Украину.

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Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин рассказал в интервью сайту "Сегодня", что ситуация отличается от эвакуации из Китая.

По его словам, на сегодняшний день не было ни одного желающего быть эвакуированным в Украину из Италии. Он напомнил, что из Китая можно вывезти людей только спецбортом.

"Во-вторых, до сих пор осуществлялись десятки авиарейсов каждый день, у всех была возможность вернуться. Поэтому я думаю, что все, кто хотели уехать, смогли уехать. Понимаете, ситуация в Италии не такая, как в китайском городе Ухань, когда провинция была закрыта и нужно было организовывать специальный борт, чтобы забрать тех, кто хочет уехать. Я разговаривал недавно с представителем аэропорта Рима, последние три дня на рейсах из/в Украину самолеты были не заполнены. Все же сейчас люди в Украине прислушиваются к рекомендациям не ехать в Италию. И из Италии в этот период неопределенности особенно никто не летит в Украину", – сказал Перелыгин.