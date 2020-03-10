Кличко не исключил закрытие в Киеве школ, детсадов и метро в случае распространения коронавируса

По словам мэра столицы, власти города проводят разъяснительную работу и надеются на лучшее.

В том случае, если в Киеве будет распространение коронавируса, власть не исключает закрытие столичных школ, детсадов и общественного транспорта.

Как сообщает BBC, об этом рассказал столичный мэр Виталий Кличко.

По его словам, никаких гарантий того, что больных коронавирусом в Киеве в ближайшее время не обнаружат, власть дать не может.

"Мы не можем гарантировать, что больных коронавирусом в Киеве не будет. Мы же видим, что нет ни одной страны в Европе, где бы не было больных на коронавирус. А Италия даже ввела карантин, закрыла аэропорты", - говорит Кличко.

Мэр подчеркнул, что власть готова к любому развитию событий: закуплены экспресс-тесты, проводится разъяснительная работа в школах и детсадах, детям измеряют температуру.

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"Также проводим разъяснительную работу с киевлянами, рассказываем, как примитивно можно уберечься. Мы видим, как эта болезнь распространяется в европейских странах, и делаем все возможное, чтобы быть готовыми", - заявил Кличко. И добавил, что в Киеве уже подготовили семь больниц, где в случае чего больных готовы принять инфекционные отделения для детей и взрослых.

"Готовимся, надеемся на лучшее", - говорит Кличко.

На вопрос о том, могут ли в случае выявления коронавируса в Киеве закрыть школы и детсады, городской голова ответил утвердительно: "Если начнется распространение этой болезни, то мы готовы и к такому развитию ситуации, когда будут запрещены все мероприятия, где есть скопление людей, и мы будем закрывать школы и детские сады, чтобы эта болезнь не распространялась".

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Так же, добавляет Кличко, не исключен и сценарий закрытия в Киеве общественного транспорта - в частности, метро. "Для этого должна быть действительно крупная вспышка болезни. Вы сейчас говорите уже о чрезвычайных мерах - закрыть метро. Я надеюсь, что до этого не дойдет, чтобы мы закрывали транспорт", - сказал мэр.

Он добавил, что власть проводит превентивные мероприятия на транспорте, в частности его дважды в день дезинфицируют.

Как сообщал УНИАН, в Минздраве ранее заявили, что оснований для введения в Украине ограничений на проведение массовых мероприятий пока нет.