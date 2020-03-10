Пограничники запретили въезд члену партии Путина, который хотел попасть в Украину через Минск (фото)

Россиянина вернули обратным рейсом в Минск.

Сотрудники Госпогранслужбы отказали во въезде в Украину россиянину, который имел награды силовых структур и медаль «За возвращение Крыма».

Как сообщает Государственная пограничная служба, гражданина РФ вчера остановили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев».

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Он прилетел рейсом из Минска в аэропорт «Жуляны».

Во время мероприятий пограничного контроля россиянин 1965 года рождения заявил, что прибыл в личных целях, а также провести переговоры по добыче гранита. Кроме того, он сообщил, что является гендиректором одного из российских литейно-механических заводов.

Однако в ходе дополнительной проверки пограничники установили, что данное лицо является членом политической партии «Единая Россия», представителем общественного совета при ГУ МВД РФ в г. Ногинск, имеет награды от президента и Госдумы РФ, Московской областной думы, МИД и силовых структур, в частности медаль «За возвращение Крыма».

По результатам пограничного контроля пограничники отказали иностранцу в пропуске через границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. О данном лице также были проинформированы подразделения СБУ.

В тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.

Как сообщал УНИАН, херсонские пограничники запретили на три года въезд в Украину гражданке РФ, ранее незаконно посещавшей оккупированный Крым через закрытые пункты пропуска.