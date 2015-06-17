ОГА: Из-за аварийного состояния дамбы Сумам грозит подтопление

Из-за аварийного состояния дамбы на водоеме в селе Анновка возле Сум городу грозит подтопление.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, это 16 июня во время осмотра дамбы, которая находится в аварийном состоянии, подчеркнул председатель Сумской ОГА Николай Клочко.

По его словам, "из-за бездеятельности городской власти областному центру грозит катастрофа".

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Клочко осмотрел, в частности, кирпичный фундамент коллектора, который находится на дамбе Анновского пруда и под действием воды и от продолжительной эксплуатации без текущих и капитальных ремонтов почти полностью разрушен. Это вызывает угрозу обвала дамбы и вытекание воды из Анновского пруда в Веретиновский, а затем в реку Сумку, с возможным подтоплением жилых домов на улицах Сум.

Кроме того, специалисты опасаются, что разрушение плотины может повредить газовую магистраль.

«Вывод один – власти не занимаются этими гидротехническими сооружениями. В любой момент здесь может произойти катастрофа с непредсказуемыми последствиями. Учитывая эту угрозу, надо срочно принять меры по укреплению и реконструкции дамбы. Тем более, что у города Сумы соответствующие средства на это есть», – отметил председатель ОГА.

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При этом он пообещал пригласить на ближайшее аппаратное совещание городского голову Сум Александра Лысенко, чтобы совместно найти пути решения этой проблемы.

«Этот вопрос не останется без внимания областной власти, и мы сделаем все для того, чтобы избежать аварийной ситуации», – подчеркнул Клочко.