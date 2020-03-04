"Несвободные территории": во Freedom House оценили ситуацию в ОРДЛО и оккупированном Крыму

В отдельных районах Донбасса наблюдаются притеснения СМИ и неуважение к верховенству права, а в Крыму - оппозиционная политическая деятельность невозможна.

В международной неправительственной организации Freedom House заявляет, что оккупированные Россией Крым и Донбасс продолжают оцениваться как «несвободные» территории.

Об этом говорится в ежегодном отчете «Свобода в мире 2020».

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В частности, в отчете территория восточного Донбасса оценивается как «несвободная».

Так, на территориях, подконтрольных так называемым «Донецкой и Луганской народным республикам», политическая жизнь существенно контролируется службами безопасности, не оставляя ни единого места для содержательной оппозиции. Кроме того, притеснения СМИ и неуважение к верховенству права делают ситуацию с гражданскими свободами и политическими правами на восточном Донбассе крайне тяжелой.

«Восточный Донбасс получил одни из самых низких баллов в отчете «Свобода в мире 2020» из-за почти полного отсутствия верховенства права, господства сепаратистских лидеров и России во многих аспектах жизни и существенных ограничений гражданских свобод. Пока идут обсуждения возможности проведения будущих местных выборов в регионе, открытым остается вопрос, как Украина обеспечит открытую среду для таких выборов, где независимые партии и группы фактически запрещены, отсутствует свобода собраний, нет свободных и независимых СМИ», - заявил директор представительства Freedom House в Украина Мэтью Шааф.

В то же время, в отчете Крым тоже оценивается как «несвободный», поскольку российские силы регулярно притесняют группы, которые не находятся под их полным контролем, оппозиционная политическая деятельность невозможна и почти не существует механизмов для привлечения чиновников к ответственности. Выводы отчета также свидетельствуют о том, что российское правительство продолжало укреплять этническое российское господство на полуострове, маргинализируя украинскую и крымскотатарскую общины. Российские власти регулярно злоупотребляют законами по борьбе с терроризмом и экстремизмом для укрепления своего доминирования.

При этом, ситуация на остальной территории Украины, которая оценивается как «частично свободная», значительно лучше и улучшается.

В частности, результаты президентских и парламентских выборов в 2019 году, на которых победу одержали новые политические силы, продемонстрировали, что украинская политика имеет динамическую конкуренцию. В то же время, демократию в Украине сдерживают, в числе прочего, подконтрольность медиа олигархам и широко распространенная безнаказанность за насилие над журналистами и правозащитниками.

«События в Украине в 2019 году свидетельствуют о важном прогрессе, которого страна достигла в консолидации своих ключевых демократических институтов, верховенстве права и равенства для всех. И еще многое нужно сделать. Политика должна быть открытой для всех, и каждый должен иметь возможность участвовать в общественной жизни. Те, кто применяют насилие, чтобы продвигать антидемократические политики или исключать людей из общества, должны быть решительно привлечены к ответственности в соответствии с действующими законам», - добавил Шааф.