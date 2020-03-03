Член Общественного контроля при НАБУ Карась плюнул в нардепа Полякова (видео)

Карась нарочито грубо разговаривал с народным депутатом, обращаясь к нему в среднем роде.

Член Общественного контроля при НАБУ Евгений Карась плюнул в народного депутата Максима Полякова, отказавшись отвечать на его вопросы.

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Карась нарочито грубо разговаривал с народным депутатом, обращаясь к нему в среднем роде. Он все время спрашивал у нардепа кем он был, до того как попал в Раду. При этом Карасю не понравился "дешевый смартфон" Huawei депутата. По его мнению нардеп в состоянии себе позволить более дорогую и статусную модель.

"Передай своим избирателям - кем ты был до Верховной Рады? Вот кем ты был? Борец с коррупцией ты был? Я с тобою не на вы, на ты! Я спрашиваю никчемное существо - кем ты был до Верховной Рады?" - спрашивал Карась в ответ на вопрос Полякова, а затем плюнул в депутата.

Видео данного диалога в своем Телеграм-канале выложил предприниматель Антон Поляков, сопроводив его таким комментарием: "Полюбуйтесь друзья на члена Общественного контроля при НАБУ - Евгения Карася. Напомню, что этот Совет должен обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью Национального антикоррупционного бюро Украины. Моральный авторитет нации вашему вниманию. У вас еще есть сомнения, почему НАБУ продолжает возглавлять коррупционер?".