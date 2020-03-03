Журналисты показали элитный особняк митрополита УПЦ МП (видео)

Сам владыка Никодим не смог сказать, сколько стоит строительство имения.

Архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата), митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Отец Никодим построил элитный особняк и с размахом отпраздновал свое новоселье в элитном загородном доме под Житомиром.

Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».

Читайте такжеЕпифаний ожидает новую волну присоединения общин УПЦ МП к Православной церкви Украины

«Митрополит фактически захватил 20 соток коммунальной земли и начал строить поместье. Строительство имения на 320 квадратных метрах еще год назад только начиналось. Сегодня - это дом с дорогой мебелью, системой «умный дом» и собственным мостиком от дома к собору», - говорится в сюжете.

Кстати, сам владыка не смог сказать, сколько стоит строительство имения.

«Я не могу свести все расходы. Я понимаю, что все дорого», - отметил он.

Но журналисты «Грошей» подсчитали, что стоимость дома может быть от 100 до 200 тысяч долларов. А учитывая лепнину и роскошную мебель, стоимость может быть и больше.

Откуда деньги? Каждый раз, когда прихожане будут ставить свечечку, они будут делать вклад в комфортную жизнь митрополита. Только в месяц содержание такого поместья может обходиться в тысячу долларов, утверждают журналисты.

Свечной завод, который есть у митрополита Никодима, один из самых прибыльных церковных бизнесов. Священники рассказывают, что каждый их храм должен купить свечей минимум на 500 гривень в месяц. Учитывая количество подконтрольных церквей - только это приносит около 125 тысяч гривень в месяц.