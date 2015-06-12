Спасатели снова начали пенную атаку для ликвидации пожара на нефтебазе под Киевом

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает 112.ua.

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"По состоянию на 9:00 12 июня спасатели начали проводить пенные атаки. В настоящее время горят три резервуари емкостью 900 куб. м", - говорится в сообщении ведомства.

В ГСЧС заверили, что угрозы распространения оггня в сторону нефтебазы KLO и воинской части на данный момент нет.

"Постоянно осуществляется наблюдение и мониторинг ситуации, работает три боевых участка", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня. По данным Минздрава, погибли пять человек и 14 пострадали. Тушение пожара продолжается до сих пор.