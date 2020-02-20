Стало известно, что будут делать с эвакуированными из Китая в случае выявления у них симптомов простуды

Радуцкий уверяет, что через обслуживающий персонал инфекция, хоть ее пока и не обнаружили, наружу не попадет.

В случае выявления у украинцев и иностранцев, которых эвакуировали из китайского города Ухань, симптомов даже простуды, их перенаправят в специализированное инфекционное отделение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он отметил, что в санатории в Новых Санжарах "нет больных людей, есть люди, которые размещены даже не на карантин, а на обсервацию".

"14 дней они будут под наблюдением. И если, не дай Бог, у кого-то из них появятся симптомы простуды, даже не этого коронавируса, то они будут перенаправлены в инфекционное специализированное отделение, которое полностью проверено ВОЗ и готово для приема таких больных", - сказал Радуцкий.

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Депутат добавил, что весь персонал, который там находится, также эти 14 дней не сможет покинуть территорию санатория.

"Поэтому нет опасности, что инфекция выйдет через обслуживающий персонал. Этот персонал либо не будет иметь вообще контакта с людьми, а тот, кто будет, - он не будет покидать территорию", - пояснил парламентарий.

Так же, добавил Радуцкий, это касается бойцов Национальной гвардии и сотрудников Национальной полиции, "согласились, что они 14 дней находятся там".

"Это все - никого не заставляли, это все - добровольно. Кстати, все люди, которые вернулись из Китая, - они подписали согласие на обсервацию", - сказал Радуцкий.

Он также отметил: "Все, что нужно для защиты... Костюмы современные, костюмы не 47-го года прошлого столетия, как раньше Украина готовилась к защите от эпидемий - в госрезерве лежат костюмы 47-го года".

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Кроме того, говоря о "продуктах жизнедеятельности" на месте, депутат рассказал, что те из них, которые могут сжигаться, будут сжигаться на специальном предприятии. "Те вещи, которые должны дезинфицироваться, будут дезинфицироваться", - сказал Радуцкий.

Как сообщал УНИАН, самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины и иностранцами прибыл на специальную стоянку в аэропорту Харькова.

Все лица на борту пройдут пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности согласно Международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения в специальной отдельной зоне аэропорта.

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Впоследствии эвакуированных из граждан Китая доставят на территорию медицинского центра «Новые Санжары». В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.

В поселке Новые Санжары Полтавской области местные жители протестуют против прибытия эвакуированных из Китая граждан, заблокировав дорогу межрегионального значения.