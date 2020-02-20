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Эвакуированных из Уханя украинцев выпускают из самолета и садят в автобусы (фото)

13:13, 20 февраля 2020
Общество
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Люди из Уханя наконец смогли покинуть борт самолета / 057.ua

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Как сообщает 057.ua, примерно в 12:40 к лайнеру подогнали уже третий автобус, погрузка на него продолжается. 

Ранее сообщалось, что медики начали дополнительно проверять пассажиров прямо на борту самолета.

Напомним, самолет из Китая, на котором находятся граждане Украины и иностранцы, сегодня прибыл в Харьков. 

В дальнейшем эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.

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