Эвакуированных из Уханя украинцев выпускают из самолета и садят в автобусы (фото)

В дальнейшем людей доставят в медцентр МВД на Полтавщине.

По состоянию на 12:53 пассажиры самолета из Китая покидают борт и садятся в автобусы.

Читайте такжеВ Украине разгоняют фейк о коронавирусе

Как сообщает 057.ua, примерно в 12:40 к лайнеру подогнали уже третий автобус, погрузка на него продолжается.

Ранее сообщалось, что медики начали дополнительно проверять пассажиров прямо на борту самолета.

Напомним, самолет из Китая, на котором находятся граждане Украины и иностранцы, сегодня прибыл в Харьков.

В дальнейшем эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.