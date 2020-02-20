Эвакуированных из Уханя украинцев выпускают из самолета и садят в автобусы (фото)
13:13, 20 февраля 2020Общество
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В дальнейшем людей доставят в медцентр МВД на Полтавщине.
Люди из Уханя наконец смогли покинуть борт самолета / 057.ua
По состоянию на 12:53 пассажиры самолета из Китая покидают борт и садятся в автобусы.
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Как сообщает 057.ua, примерно в 12:40 к лайнеру подогнали уже третий автобус, погрузка на него продолжается.
Ранее сообщалось, что медики начали дополнительно проверять пассажиров прямо на борту самолета.
057.ua
Напомним, самолет из Китая, на котором находятся граждане Украины и иностранцы, сегодня прибыл в Харьков.
В дальнейшем эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.
В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.
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