Глава Полтавской ОГА встречается с пикетчиками, требующими не пускать в регион эвакуированных из Китая украинцев

На Полтавщине люди перекрыли дороги, произошли столкновения с полицией.

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов в Новых Санжарах встречается с пикетчиками, которые перекрывают дороги чтобы не допустить в регион эвакуированных из Китая украинцев.

Об этом УНИАН сообщил сам губернатор.

"Сейчас уже нахожусь в Новых Санжарах, где люди перекрыли дороги. Разбираемся в ситуации. В любом случае призываю быть взвешенными и сдержанными. Из Китая в Украину возвращаются наши сограждане. Они возвращаются домой. Всех проверили китайские и отечественные медики. И ни у кого нет симптомов острой респираторной инфекции", - отметил Синєгубов.

Напомним, жители села на Полтавщине протестуют из-за слухов о приезде эвакуированных украинцев. Там уже произошли стычки между протестующими и полицией.

Ранее стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев привезут на Полтавщину - в санаторий МВД в Новых Санжарах.