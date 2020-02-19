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Зеленский снова пообщался с бориспольским "разбойником" (видео)

16:09, 19 февраля 2020
Общество
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Последняя "роковая" встреча с президентом у Годунка была в июле 2019-го / УНИАН

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Зеленский в июле 2019-го выгнал с заседания и назвал «разбойником», снова пообщался с президентом во время официального визита последнего.

Бориспольский секретарь вмешался в разговор Зеленского с журналистами.

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"Владимир Александрович, я понимаю, это дико будет от меня слышать, но прошу послушайте меня, пожалуйста. Я – "разбойник", но я не о себе сейчас говорю, но будет странно от меня слышать... Я понимаю, что вам тогда на меня наговорили, что я такой-сякой, плохой. Но "разбойник" пришел просить вас, просить губернатора: пожалуйста, давайте миллионы, которые украла предыдущая райадминистрация. Чтобы мы могли построить корпус... Давайте разберемся", - сказал Годунок.

Президент ответил, что разбираться с коррупцией будут уже после завершения строительства корпусов больницы.

«Я хочу еще раз вам сказать. Вы уже известный здесь человек благодаря мне... Но вы знаете, у нас такая история, мы и не были до этого в политике. Почему? Потому что времени на разговоры нет. Мы что-то делаем, а разбираться там - это к правоохранительным органам», – пояснил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 10 июля президент Владимир Зеленский во время встречи с активом Киевской области заставил секретаря Бориспольского городского совета Годунка выйти из зала.

Так, во время мероприятия Годунок постоянно что-то выкрикивал с места, на что отреагировал президент. Сначала Зеленский дал ему возможность выступить на встрече и поделиться своим видением решения проблем с функционированием больницы.

В конце концов Зеленский заставил его выйти из помещения, где проходила встреча. "Выйди отсюда! Разбойник ты! Плохо слышишь? Выйдите, пожалуйста, будете на райадминистрации сидеть кричать".

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