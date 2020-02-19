Ранее осужденного в оккупированном Крыму журналиста Семену встретили в Киеве (фото)

Оккупационная власть в Крыму обвинила Семену в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

В Киев прибыл ранее осужденный в аннексированном Крыму журналист Николай Семена.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

«Только что по личному поручению Президента Украины Владимира Зеленского сотрудники Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека на киевском железнодорожном вокзале встретили освобожденного из незаконного удержания на территории временно оккупированного Крыма Николая Семену», – написала она.

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Денисова добавила, что журналист пройдет курс лечения и реабилитации, а также получит в полном объеме социальное обеспечение.

Как сообщал УНИАН, оккупационная власть в Крыму обвинила Семену в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года ФСБ РФ провела обыск в его доме, а в мае того же года ему предъявили обвинения. Журналист находился под подпиской о невыезде.

22 сентября 2017 года подконтрольной Кремлю так называемый «Железнодорожный суд Симферополя» приговорил Семену к 2,5 года лишения свободы условно.

Адвокаты Семены подали жалобу в Европейский суд по правам человека на приговор, однако ЕСПЧ отказал в приоритетном рассмотрении жалобы.

14 января 2020 года тот же «Железнодорожный суд Симферополя» удовлетворил ходатайство адвоката о досрочном прекращении испытательного срока и снятии с Семены судимости.