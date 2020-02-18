Власти Житомирщины хотят остановить работы на автодороге, которую строят китайцы

Руководство области также будет просить правоохранителей установить круглосуточное дежурство возле жилых боксов, где живут строители из Китая.

Житомирский областной совет просит облгосадминистрацию обратиться к правительству, чтобы приостановить строительство северной объездной автодороги вокруг Житомира, на котором работают китайские рабочие.

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Как сообщает пресс-служба областного совета, такое решение принято 18 февраля на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения и делам ветеранов.

Комиссия облсовета обсудила ситуацию с привлечением граждан Китая к строительству объездной автодороги вокруг Житомира, а также меры по недопущению завоза на территорию области коронавируса.

"Во время обсуждения депутаты облсовета решили, что на государственном уровне должны быть усилены соответствующие меры, в частности ограничение на определенный период въезда в Украину китайских граждан, как это сделал Казахстан, где полностью запрещен им въезд", - говорится в сообщении.

Также комиссия поручила Житомирской облгосадминистрации просить правоохранителей установить круглосуточное дежурство возле жилых боксов, где живут строители из Китая.

«Здоровье, жизнь и безопасность наших людей важнее любого строительства», - подчеркнул председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма.

Как сообщал УНИАН, китайская компания Sinohydro Corporation Limited (SCL), которая строит объездную дорогу возле Житомира, приняла решение изолировать девять работников, вернувшихся из Китая после празднования Нового года, где зафиксирована вспышка коронавируса.