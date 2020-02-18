В Житомирской области изолировали девять прибывших из Китая строителей

Признаков коронавірусної инфекции у них не обнаружили.

Китайская компания Sinohydro Corporation Limited (SCL), которая строит объездную дорогу возле Житомира, приняла решение об изоляции девяти работников, вернувшихся из Китая после празднования Нового года, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом сообщил пресс-секретарь председателя Житомирской облгосадминистрации Юрий Мельник.

По его словам, указанные работники компании находятся на карантине, признаков коронавирусной инфекции у них не обнаружили.

«На здоровье все девять не жаловались. Все они приехали из провинции, находящейся далеко от эпицентра болезни», - рассказал он.

По информации Мельника, указанные китайцы изолированы в жилых боксах на территории производственной базы, недалеко от Житомира.

«На той территории, где идет строительство объездной дороги, размещены жилые боксы, в которых проживают китайцы. Часть площади этих помещений высвобождена для изолированных иностранцев. Состояние их здоровья контролируется дистанционно. Медработник туда не заходит, только передается пища в наборах. Не менее трех раз в день у китайцев измеряют температуру тела. Все это не относится к 16 работникам, которые остались в Украине и в Китай не ездили», - уточнил Мельник.

Он добавил, что в случае выявления коронавируса китайцев перевезут на госпитальные базы.

Как сообщал УНИАН, ранее китайская компания Sinohydro Corporation Limited (SCL) заявила о намерении изолировать всех своих работников, задействованных на строительстве дороги вокруг Житомира, которые ездили на родину.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

В Украине пока не зафиксировано случаев инфицирования коронавируса.

По данным Минздрава, с начала эпидемии коронавируса COVID-19 смертность составляет около 3%.