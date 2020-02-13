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«Изменения, доверие, уважение»: в Черниговской ОГА креативно разрисовали лестницу (фото)

17:22, 13 февраля 2020
Общество
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Идея принадлежит председателю ОГА Андрею Прокопенко / фото УНИАН

В Черниговской облгосадминистрации креативно раскрасили лестницу, ведущую на второй этаж, где расположены залы заседаний и кабинет председателя ОГА.

Как передает корреспондент УНИАН, на каждой ступеньке, на зеленом фоне, написаны слова, определяющие отдельные принципы или управленческие качества. Начинается перечень с «ответственности», что является как бы основой этой символической словесной пирамиды, и заканчивается «изменениями».

Посетители неожиданно восприняли такое творческое нововведение в государственном учреждении, которое находится в здании губернской земской управы, датированной началом 19 века.

«В принципе, слова все правильные - и порядочность, и патриотизм, но складывается впечатление, что по ним топчутся», - поделилась впечатлениями одна из посетительниц ОГА.

Другая жительница Чернигова считает, что «такое творчество скорее подойдет начальной школе или сельскому клубу, но не главному административному учреждению области».

Позже в ведомствеуточнили,чтоидеяпринадлежит председателюОГААндрею Прокопенко.

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