С 1 сентября украинские вузы получат полную автономию – Квит
Министерство образования в ходе реформы намерено предоставить высшим учебным заведениям в 2015 году полную автономию: кадровую, академическую, финансовую.
Об этом заявил глава ведомства Сергей Квит, сообщает Новое Время.
По его словам, с 1 сентября 2015 года начнут действовать новые учебные программы. Они будут базироваться на принципе автономии.
"Именно этот момент является ключевым - Минобразования перестает диктовать, что и как преподавать, университеты принимают решение самостоятельно, министерство только устанавливает ожидаемые результаты обучения", - сказал министр.
Он отметил, что автономия также коснется финансовой независимости вузов. Они смогут распоряжаться средствами, держать их на счетах в банках.
Квит также анонсировал принятие Верховной Радой закона о школа и училищах.
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"Министерство совместно с профильным комитетом Верховной Рады разрабатывает новый рамочный закон, призванный сделать школу полезной и интересной для детей", - рассказал министр.
Квит подчеркнул, что существует огромная проблема соответствия между потребностями рынка труда и специальностями и знаниями, которые получают студенты профтехучилищ.
"Новым законом должны быть заложены новые профстандарты, разработанные с участием профессиональных сообществ и организаций работодателей", - подытожил он.