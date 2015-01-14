С 1 сентября украинские вузы получат полную автономию – Квит

Об этом заявил глава ведомства Сергей Квит, сообщает Новое Время.

По его словам, с 1 сентября 2015 года начнут действовать новые учебные программы. Они будут базироваться на принципе автономии.

"Именно этот момент является ключевым - Минобразования перестает диктовать, что и как преподавать, университеты принимают решение самостоятельно, министерство только устанавливает ожидаемые результаты обучения", - сказал министр.

Он отметил, что автономия также коснется финансовой независимости вузов. Они смогут распоряжаться средствами, держать их на счетах в банках.

Квит также анонсировал принятие Верховной Радой закона о школа и училищах.

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"Министерство совместно с профильным комитетом Верховной Рады разрабатывает новый рамочный закон, призванный сделать школу полезной и интересной для детей", - рассказал министр.

Квит подчеркнул, что существует огромная проблема соответствия между потребностями рынка труда и специальностями и знаниями, которые получают студенты профтехучилищ.

"Новым законом должны быть заложены новые профстандарты, разработанные с участием профессиональных сообществ и организаций работодателей", - подытожил он.