В Харькове суд оставил под стражей антимайдановца "Топаза" до 13 августа

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял Киевский районный суд Харькова по ходатайству представителя прокуратуры.

Во время сегодняшнего заседания Кромской настаивал на том, что его нужно выпустить из-под стражи, поскольку содержание в СИЗО нарушает его права.

В данное время продолжается первое заседание по делу Кромского по существу.

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Справка УНИАН. Кромской подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами и уничтожением имущества), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Он был задержан в рамках уголовного производства, открытого по факту захвата 1 марта здания Харьковской ОГА. Обвиняемый дважды сбегал от следствия.

14 апреля Киевский райсуд Харькова продлил срок содержания под стражей Кромскому, известному по прозвищу "Топаз", до 14 июня.