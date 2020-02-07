Дело некачественных бронежилетов для ВСУ: технологу производителя сообщили о подозрении

Следствие установило, что технолог способствовала учредителю предприятия и чиновникам Минобороны в завладении более 61 млн грн.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, сообщили о подозрении технологу производителя, поставлявшего Вооруженным силам Украины некачественные бронежилеты.

Как сообщила пресс-служба ГБР, технолог ООО «НПП Темп 3000» подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой.

«Следствием установлено, что технолог общества способствовала учредителю предприятия и должностным лицам Министерства обороны в завладении денежными средствами в сумме 61 677 000 гривен. Бюджетные средства были использованы на закупку бронежилетов «Корсар М3с 1-4», которые не соответствуют требованиям ГОСТ и техническим условиям», - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УК осуществляет Офис генерального прокурора, оперативное сопровождение - Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Как сообщал УНИАН, 31 января 2019 года был объявлен тендер и в дальнейшем проведена закупка 20 тыс. бронежилетов "Корсар МЗс-1-4" на сумму 176 млн грн.

5 ноября директор ГБР Роман Труба сообщил, что большинство закупленных Министерством обороны некачественных бронежилетов простреливаются теми видами оружия, от которого они должны защищать.

По делу были объявлены подозрения пятерым высшим должностным лицам Минобороны - генерал-майору, начальнику Главного управления Вооруженных сил Украины, а также четырем чиновникам Главного управления ВСУ, которые по предварительному сговору совершили закупку некачественного вещевого имущества по завышенным ценам.