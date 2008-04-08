В Украине детей называют Карабинами и Ленмарами

Несколько лет подряд самыми распространенными именами в Украине при регистрации детей остаются имена Александр и Анастасия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, по словам министра юстиции Николая ОНИЩУКА, традиционными по популярности на протяжении последних лет остаются около 30 имен.

Среди мужских имен это Александр, Даниил, Максим, Владислав, Никита, Артем, Иван, Кирилл, Егор, Илья, Андрей, Алексей, Богдан, Денис, Дмитрий, Ярослав.

Среди женских имен – Анастасия, Алина, Дарья, Екатерина, Мария, Наталия, София, Юлия, Виктория, Елизавета, Анна, Вероника, Ульяна, Александра, Яна, Кристина.

Впрочем, отметил министр юстиции, не снижаются симпатии украинцев и к странным или необычным для Украины именам. Да, в последнее время в РАГСах были зарегистрированы мальчики по имени Лоаммий, Ленмар, Юстик, Арарат, Августин, Зелай, Пиетро, Рамис и девочки по имени Элита, Нависта, Пиата, Елория, Карабина, Юрдана.

Возможно, потому достаточно постоянным остается показатель украинцев, которые в сознательном возрасте выразили желание изменить собственное имя, причем, отметил Н.ОНИЩУК, не всегда новые имена являются более привычными или характерными для украинцев.

Так, в последнее время РАГСами зарегистрированы факты смены имен: «Михаил» на «Мичаель», «Елена» на «Бингюль», «Дмитрий» на «Дамир», «Алексей» на «Элле», «Елена» на «Веселена», «Наталия» на «Сурея», «Валентина» на «Индира», «Жанна» на «Феодора».

Кроме того, зафиксированы факты изменений фамилий: «Единственная» на «Любимая», «Карась» на «Магамаев», «Попок» на «Веселуха», «Амбарцумянс» на «Аль-Хусейни», «Спиридонова» на «Лэ Мэр-Кюре», «Локшина» на «Фортуна».

Зафиксированы также необычные факты одновременной смены имени и фамилии. В частности, Колодина Юлия стала Адамовой Евой, Дрожжин Василий – Боголюбским Георгием-Иоанном, Горбатенко Людмила – Вернер Ульрике, Лабс Анастасия – Разумей Тима, Билык Юлия – Марте Теа, Погорельцев Игр – Манилом Уотсоном, Андропова Елена – Хепберн Дерби, а Нападовский Андрей пожелал стать Праведно-Счастливым Аладином.

Хотя неблагозвучные имена или фамилии украинцы меняли так же активно, заметил министр. В частности, зарегистрировано изменение фамилий Пришиблянский на Мельничук, Мешок на Журавский, Щур на Радчук, Лопата на Малиновскую, Лох на Любимову, Блоха на Лисяк.

Ежегодно, по словам Н.ОНИЩУКА, в Украине изменяют собственные имена от 15 до 19 тысяч украинцев. В частности, с начала года в РАГСах было зарегистрировано более 4 тысяч юридических фактов изменения собственного имени или фамилии.