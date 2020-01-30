"Харьковские террористы", которых передали боевикам во время обмена, обжаловали свои пожизненные приговоры

Перед обменом суд признал их виновными и приговорил к пожизненному лишению свободы. Однако сразу же отпустил под личное обязательство.

Трое осужденных по делу о так называемых "харьковских террористах", которых передали боевикам во время обмена в конце декабря, обжаловали свои пожизненные приговоры.

Как сообщает hromadske со ссылкой на адвоката одного из осужденных Владимира Дворникова Игоря Нагорного, поданы апелляционные жалобы с требованием отменить приговоры.

"Обжалуем приговор в связи с неполнотой судебного разбирательства и несоответствием выводов суда обстоятельствам уголовного производства", - сообщил Нагорный.

По его словам, аналогичные заявления также подала защита Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Каким образом осужденные, которые находятся на неподконтрольной Украине территории, будут присутствовать на судебных заседаниях, адвокат не уточнил.

28 декабря, за день до обмена, Фрунзенский райсуд Харькова приговорил их к пожизненному заключению, но изменил им меры пресечения с содержания под стражей на личные обязательства. На следующий день террористов передали боевикам на оккупированную часть Донбасса.

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Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время проведения торжественного шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли четверо и ранены девять человек.

В результате взрыва на месте погибли харьковский активист Евромайдана Игорь Толмачев, подполковник милиции Вадим Рыбальченко. На следующий день умер 15-летний Даниил Дидык, который в результате взрыва получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому.

24 февраля скончался еще один раненый в результате взрыва — 18-летний студент Харьковской Академии городского хозяйства Николай Мельничук.