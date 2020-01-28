Украинское судно село на мель и заблокировало движение Дунаем в Болгарии
17:38, 28 января 2020Общество
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Капитан будет оштрафован.
Иллюстрация / REUTERS
Украинское судно село на мель на севере Болгарии из-за снижения уровня воды, судоходство на реке Дунай заблокировано.
Об этом сообщает Reuters.
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Как заявил чиновник болгарского морского агентства, пока прилагались усилия, чтобы вытянуть украинское судно, возле города Белене застряло еще 15 судов из-за инцидента. В то же время о грузе судов не сообщалось.
Власти Болгарии подчеркнули, что капитан украинского судна будет оштрафован из-за несоблюдения ограничения глубины в 22 дециметра. Судно прошло с осадкой в 23 дециметра.
Как сообщал УНИАН, судовладелец еще не убрал танкер «Делфи» (Delfi), потерпевший катастрофу у побережья Одессы в ноябре 2019 года.
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