Украинское судно село на мель и заблокировало движение Дунаем в Болгарии

Капитан будет оштрафован.

Украинское судно село на мель на севере Болгарии из-за снижения уровня воды, судоходство на реке Дунай заблокировано.

Об этом сообщает Reuters.

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Как заявил чиновник болгарского морского агентства, пока прилагались усилия, чтобы вытянуть украинское судно, возле города Белене застряло еще 15 судов из-за инцидента. В то же время о грузе судов не сообщалось.

Власти Болгарии подчеркнули, что капитан украинского судна будет оштрафован из-за несоблюдения ограничения глубины в 22 дециметра. Судно прошло с осадкой в 23 дециметра.

Как сообщал УНИАН, судовладелец еще не убрал танкер «Делфи» (Delfi), потерпевший катастрофу у побережья Одессы в ноябре 2019 года.