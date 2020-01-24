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Пострадавший в ДТП детский омбудсмен Кулеба вышел на работу - СМИ

18:04, 24 января 2020
Общество
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Кулеба вернулся на работу в начале января / УНИАН

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Как сообщает Страна, сам Кулеба вышел на работу в начале января, а его старший сын, который получил более серьезные травмы, по-прежнему проходит реабилитацию.

"На сегодня состояние здоровья Николая удовлетворительное. Конечно, повреждения еще дают о себе знать, но нужно время. Состояние старшего сына лучше, он сейчас находится на реабилитации. Реабилитация не будет быстрой, но присутствует положительная динамика восстановления", - рассказала помощница Кулебы.

По ее словам, следствие продолжается, а второй водитель здоров и тоже вышел на работу.

"Другому водителю вовремя была оказана вся необходимая помощь, и сегодня мужчина хорошо себя чувствует, и еще в декабре он вернулся к работе", - заявила она. 

Как сообщал УНИАН, 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области автомобиль Toyota, за рулем которого находился Кулеба, столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.

Согласно обнародованному в Telegram-канале "Киев Оперативный" видео, легковушка столкнулась с микроавтобусом при попытке пересечь перекресток.

В ДТП пострадали и были госпитализированы оба водителя и два сына Кулебы 19-ти и 10-ти лет. 25 ноября врачи сообщали, что у Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы.

Как заявил 25 ноября советник главы МВД Владимир Мартыненко, первые данные следствия указывают, что именно Кулеба нарушил правила дорожного движения во время попытки пересечь перекресток.

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