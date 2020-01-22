Грипп 2020: причины возникновения, симптомы, лечение и профилактика болезни (видео)

Сезон гриппа уже начался. Поэтому очень важно знать симптомы гриппа, когда стоит вызывать скорую и какую профилактику следует провести.

Грипп начинается внезапно и поэтому требует немедленных действий: самое главное - вовремя распознать симптомы и обратиться к врачу.

Основные симптомы гриппа

Читайте такжеВ Украине начали закрывать школы на карантин

Болезнь проявляется очень ярко, поэтому даже на ранней стадии не заметить ее симптомы просто невозможно. Первое, что происходит, - резкое повышение температуры до 38,5-39 градусов, ощущается боль в мышцах и суставах, все тело сильно ломит, появляется сонливость и общая слабость, а работоспособность падает практически до нуля.

Человек начинает потеть, появляется озноб, горло становится красным и сухим, а нос заложен.

При повышении температуры до 39 градусов и выше возможно появление мышечных судорог и галлюцинаций. Температура часто держится до пяти дней и не всегда сбивается даже жаропонижающими препаратами.

Причины гриппа

Грипп – это острая вирусная инфекция, на первом этапе поражает верхние дыхательные пути. Чаще всего заражение происходит от инфицированного человека, особенно на ранней стадии заболевания - возможно, именно поэтому врачи рекомендуют родственникам и знакомым больного быть от него на расстоянии метра, а также обязательно носить защитную маску.

Также инфекция может передаваться воздушно-капельным путем во время чихания, занятие и общение с больным. В медицине известны случаи передачи вируса путем использования общих бытовых предметов - официально этот способ называется контактно-бытовым.

Наибольший риск подхватить грипп - в зимне-весенний период, когда организм ослаблен холодами и авитаминозом. Наиболее уязвимыми являются дети (до 18 лет) и люди преклонного возраста.

Лечение гриппа

- обратитесь к врачу - самолечение может быть вредным для вашего здоровья;

- соблюдайте постельный режим;

- употребляйте как можно больше теплой жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание организма;

- проветривайте помещение и делайте влажную уборку;

- при температуре 38.5°C примите жаропонижающие препараты (парацетамол, ибупрофен).

Профилактика гриппа

Конечно, на 100% обезопасить себя от инфекции невозможно, но при соблюдении определенных правил и рекомендаций, риск заболеть можно снизить.

Лучшая профилактика гриппа - ежегодная вакцинация. В первую очередь она рекомендована людям, наиболее подверженным риска: медработникам, детям старше полугода, беременным женщинам и людям пожилого возраста. Вирус гриппа постоянно мутирует, а поэтому ВОЗ ежегодно обновляет свои рекомендации по составу противогриппозной вакцины.

Частое мытье рук для предотвращения размножения микробов. Важно регулярно делать влажную уборку и проветривать комнаты, прежде всего в отопительный сезон. Правильное питание, здоровый 8-часовой сон и активный образ жизни способствуют значительному снижению риска инфицирования.

Как сообщалось, в столице за третью неделю 2020 году зарегистрировано 9 тысяч 176 больных гриппом и ОРВИ, что на 35,2% больше по сравнению с прошлой неделей.