В Севастополе билеты на автобус продают после предъявления паспорта

Такие правила введены с 15 мая в соответствии с Федерального закона «О транспортной безопасности». Как сообщает Крым.Реалии, соответствующее объявление размещено возле касс автовокзала.

«Продажа билетов на автобусы, следующие за пределы города федерального значения Севастополь, будет осуществляться только при предъявлении документов, удостоверяющих личность пассажира (паспорт, свидетельство о рождении)», – говорится в сообщении.

При этом в объявлении ссылаются на статью федерального закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в которой сказано, что данные пассажира должны быть переданы «в автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах».

Читайте такжеВ Крыму решили оставить указатели на украинском языке

Среди данных, подлежащих сбору: фамилия, имя, отчество; дата рождения; вид и номер документа, удостоверяющего личность, по которому приобретается проездной документ (билет); пункт отправления, пункт назначения, вид маршрута следования (беспересадочный, транзитный); дата поездки; пол и гражданство пассажира.

Однако, как утверждают очевидцы, такие данные кассир не собирает. Пассажиров просят лишь предъявить документы. Между тем, в Симферополе на автостанции железнодорожного вокзала подобный закон не исполняется.