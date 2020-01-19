Зеленский выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате авиакатастрофы в Иране

Сегодня, 19 января, в аэропорт «Борисполь» доставлены тела погибших в тегеранской катастрофе украинских пассажиров и экипажа рейса PS752.

Президент Украины Владимир Зеленский и его Офис выразили соболезнования семьям и близким погибших в результате авиакатастрофы в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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«Тела украинцев, трагически погибших в Тегеране в результате сбития самолета авиакомпании МАУ, уже на родине. Владимир Зеленский и Офис президента выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших. Вечная память!», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране потерпел крушение самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

В Иран была направлена экспертная группа из Украины.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

17 января министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Иран согласился передать Украине «черные ящики».