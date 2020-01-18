В Киевском следственном изоляторе выявлен ряд нарушений прав заключенных - секретариат омбудсмена

Во время мониторинга в Лукьяновском СИЗО выявлены нарушения требований раздельного содержания заключенных, ненадлежащие условия их содержания, неработающие рентгенологический и флюорографический аппараты и ряд других нарушений.

Мониторинговая группа Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека выявила ряд существенных нарушений прав заключенных в Киевском следственном изоляторе.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Во время мониторинга выявлен ряд существенных нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу. В частности, установлено, что вследствие постоянного нарушения в учреждении требований раздельного содержания, среди заключенных имеют место конфликты, которые могут привести к тяжелым последствиям, например массовым беспорядкам», - сообщили в секретариате омбудсмена.

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Кроме того, мониторы обнаружили, что большинство камер учреждения не обеспечены надлежащим искусственным освещением, имеют избыточную зарешеченность окон, стены в некоторых камерах влажные и покрыты грибком. Указанные помещения не оборудованы бачками с питьевой кипяченой водой и приточно-вытяжной вентиляцией. Из-за отсутствия вентиляции и курения в камерах заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом. В большинстве камер надлежит провести текущий ремонт.

В то же время, как отмечается, в отдельных камерах следственного изолятора до сих пор отсутствуют стекла и не работает система отопления. Поэтому заключенным приходится закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде. По требованию мониторинговой группы указанный недостаток был немедленно устранен работниками учреждения.

"Мониторами выявлены факты, когда заключенные не были обеспечены спальным местом, в связи с чем они вынуждены спать по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением при размещении лиц в следственном изоляторе. При этом были обнаружены камеры в новом корпусе, которые находятся в образцово-показательном состоянии и не используются. Во время общения с родственниками заключенных установлено, что в следственном изоляторе до сих пор не решен вопрос с обеспечением вещевым имуществом", - говорится в сообщении.

Также во время мониторингового визита было установлено нарушение права заключенных на охрану здоровья и медицинскую помощь.

«Осужденные и заключенные, прибывающие в следственный изолятор, не проходят санитарную обработку, из-за чего медицинские работники не контролируют состояние их здоровья во время содержания в учреждении. Кроме того, заключенные, направляемые из разных областей Украины для рассмотрения дел в судах города Киева и проведения судебно-психиатрической экспертизы, содержатся в Киевском следственном изоляторе без первичного медицинского осмотра, а состояние их здоровья во время содержания в учреждении не контролируется», - заявили в секретариате уполномоченного.

Вместе с тем выявлено, что из-за недостаточного финансирования на ремонт рентгенологический кабинет содержится крайне неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: стены поражены плесенью, вода отсутствует, канализационная сеть фактически не функционирует.

«Оборудование устарело, рентгенологический и флюорографический аппарат не работает. В результате отсутствует возможность проведения флюорографического обследования органов грудной клетки заключенным. Так, во время визита было обнаружено 20 заключенных, которые находились в контакте с больными туберкулезом и которым в течение длительного времени не было проведено исследование, что свидетельствует о ненадлежащем предоставлении медицинской помощи и несоблюдении требований инфекционного контроля за туберкулезом», - отметили в секретариате.

По результатам мониторингового визита в СИЗО Министерству юстиции, в Офис генпрокурора и другим органам власти будет направлен соответствующий отчет с указанием выявленных нарушений прав заключенных и предоставлением рекомендаций по их устранению.