В Одесской области обнаружили более 15 тонн опасных для употребления продуктов питания (фото)

Обнаруженные продукты питания содержались на складе без какого-либо контроля температурного и влажностного режима.

В Одесской области на складе обнаружили более 15 тонн опасных для употребления продуктов питания.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области, в ходе внеплановой отработки одного из субъектов хозяйствования специалисты управления выявили многочисленные нарушения пищевого законодательства, которые создали реальную угрозу жизни и здоровью населения региона.

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На момент инспекции выявлено более 8,864 т готовых мясных изделий (различные колбасы), почти 3,616 т твердого сыра, 82 кг паштета, 2,39 т продукта жирового растительно-сливочного 82,5% жира без соответствующей маркировки и необходимой информации для потребителей.

«Так, на этих продуктах не указана дата производства, сроки и условия хранения, перечень ингредиентов, информация о веществах, вызывающих аллергические реакции у людей», - сообщили в главке.

Акцентируется, что указанные продукты питания содержались на складе без какого-либо контроля температурного и влажностного режима, что могло привести к размножению патогенных микроорганизмов и формирование токсинов. На большинстве пищевых продуктов грызунами повреждена упаковочная оболочка.

Главное управление приняло соответствующие меры реагирования. Решением Главного государственного ветеринарного инспектора Одесской области временно приостановлена деятельность этого предприятия, перечисленные продукты изъяты. Об этом случае также сообщено в правоохранительные органы для принятия ими мер реагирования в пределах их компетенции.

Как отмечается, проведена соответствующая работа, чтобы предотвратить поставку опасных продуктов на прилавки торговых сетей, объекты общественного питания, а также в детские учебные заведения и учреждения дошкольного образования области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине работает ряд фейковых маслозаводов, где производится дешевое "сливочное масло", которое на самом деле является подделкой.