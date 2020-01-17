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В Одесской области обнаружили более 15 тонн опасных для употребления продуктов питания (фото)

23:06, 17 января 2020
Общество
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На продуктах грызунами повреждена упаковочная оболочка / фото odesa.consumer.gov.ua

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области, в ходе внеплановой отработки одного из субъектов хозяйствования специалисты управления выявили многочисленные нарушения пищевого законодательства, которые создали реальную угрозу жизни и здоровью населения региона.

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На момент инспекции выявлено более 8,864 т готовых мясных изделий (различные колбасы), почти 3,616 т твердого сыра, 82 кг паштета, 2,39 т продукта жирового растительно-сливочного 82,5% жира без соответствующей маркировки и необходимой информации для потребителей.

«Так, на этих продуктах не указана дата производства, сроки и условия хранения, перечень ингредиентов, информация о веществах, вызывающих аллергические реакции у людей», - сообщили в главке.

Продукты не имеют никакой маркировки о сроках годности, составе, производителе / фото odesa.consumer.gov.ua

Акцентируется, что указанные продукты питания содержались на складе без какого-либо контроля температурного и влажностного режима, что могло привести к размножению патогенных микроорганизмов и формирование токсинов. На большинстве пищевых продуктов грызунами повреждена упаковочная оболочка.

Продукты содержались на складе без какого-либо контроля температурного и влажностного режима / фото odesa.consumer.gov.ua

Главное управление приняло соответствующие меры реагирования. Решением Главного государственного ветеринарного инспектора Одесской области временно приостановлена деятельность этого предприятия, перечисленные продукты изъяты. Об этом случае также сообщено в правоохранительные органы для принятия ими мер реагирования в пределах их компетенции.

На момент инспекции выявлено более 8,864 т готовых мясных изделий / фото odesa.consumer.gov.ua

Как отмечается, проведена соответствующая работа, чтобы предотвратить поставку опасных продуктов на прилавки торговых сетей, объекты общественного питания, а также в детские учебные заведения и учреждения дошкольного образования области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине работает ряд фейковых маслозаводов, где производится дешевое "сливочное масло", которое на самом деле является подделкой.

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