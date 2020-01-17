Утечка персональных данных украинцев: СНБО провела внеочередное заседание

Национальный координационный центр кибербезопасности оперативно организовал работу по выявлению уязвимости, преодолению ее последствий и обеспечению стабильной работы портала career.gov.ua.

Сегодня, 17 января, в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины состоялось внеочередное заседание рабочей группы по обеспечению стабильной работы Единого портала вакансий (career.gov.ua) и надлежащей защиты персональных данных.

Как сообщает пресс-служба СНБО, члены рабочей группы рассмотрели вопрос уязвимости Единого портала вакансий Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, что привело к утечке части персональных данных украинских граждан.

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«Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) оперативно организовал работу по выявлению уязвимости, преодолению ее последствий и обеспечению стабильной работы портала career.gov.ua и надлежащей защиты персональных данных», - говорится в сообщении.

В ходе заседания также была отмечена важность вопросов кибербезопасности в процессах цифровой трансформации государства и необходимость обеспечения органами государственной власти надлежащей киберзащиты своих информационных систем.