Праздникам конец: в центре Киева восстановлено автомобильное движение (фото)

Полностью открыт для движения Владимирский проезд.

В центре Киева восстановлено автомобильное движение мимо Софиевской площади, где раньше стояла новогодняя елка и праздничный городок.

Об этом сообщает Центр организации дорожного движения на странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня мы сняли ограничения проезда, которые действовали во время новогодних празднований возле Софиевской площади. Разрешили движение по правой полосе Владимирского проезда в сторону Михайловской площади, а также на участке Владимирского проезда от Малой Житомирской до Михайловской", - сообщили в Центре.

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Указано, что таким образом Владимирский проезд полностью открыли для движения.

Как сообщал УНИАН, Новый год на Софийской и Контрактовой площади в Киеве отпраздновали 200 тысяч человек. За все праздники эти две ярмарки посетило 4,5 миллиона человек.