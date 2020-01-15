Новогодние ярмарки на Софийской и Контрактовой площадях посетили 4,5 миллиона людей (видео)

Ярмарку на Софийской уже завершают разбирать, а на Контрактовой она будет работать до 19 января.

Новый год на Софийской площади и Контрактовой в Киеве отпраздновали 200 тысяч людей. За все праздники эти две ярмарки посетили 4,5 миллиона людей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Новый год на Софийской площади, в частности, встретили 150 тысяч человек. Сейчас здесь уже разбирают новогоднюю ярмарку.

Вчера на площади разобрали елку, сейчас от нее остался лишь каркас. Теперь разбирают палатки, в которых, среди прочего, продавали глинтвейн. По словам рабочих, завтра уже все должно быть убрано с площади.

Организаторы такую раннюю разборку новогоднего городка объяснили тем, что, приближаясь к европейским традициям, елку открыли раньше. Рождество уже закончилось, а Старый Новый год празднуют не все, поэтому было решено закрыть ярмарку раньше.

В то же время новогодняя ярмарка все еще работает на Контрактовой площади. Свою работу она завершит 19 января.