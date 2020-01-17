Високосный год: сколько будут отдыхать украинцы в феврале 2020

2020-й год - високосный, а значит, в феврале будет не 28, а 29 дней.

Количество рабочих дней в феврале равняется 20-ти. При этом 2020-й год - високосный, а значит, в феврале будет не 28, а 29 дней. Причем 29 февраля выпадает на выходную субботу.

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Однако официальных государственных праздников в феврале нет. Так что украинцы в этом месяце получают в качестве законных выходных лишь субботы и воскресенья – всего 9 дней.

Напомним, что в феврале празднуется один из самых романтичных праздников, пришедших к нам с Запада - День святого Валентина. Отмечается он 14 февраля, ежегодно все влюбленные, желающие рассказать о своих чувствах, дарят друг другу валентинки - открытки в виде сердечек.

Как сообщал УНИАН, 19 января православный мир отмечает Крещенский сочельник.