Крещенский сочельник-2020: история и традиции праздника

Православный мир отмечает Крещенский сочельник за день до праздника Богоявления.

Считанные дни остаются до того, как православный мир будет отмечать один из главных праздников зимы - Крещение Господне. Он приходится на 19 января. А днем ранее православные отмечают еще один праздник, предшествующий Крещению. Речь идет о Крещенском сочельнике.

Что именно значит этот день и каких традиций следует придерживаться 18 января - читайте в материале УНИАН.

Крещенский сочельник: история праздника

Крещенским сочельником называют вечер, предшествующий дню Крещения. В него принято готовиться к празднованию Крещения или, как его еще называют, - Богоявления. Сочельник (другими словами - навечерие) перед Крещением не принято торжественно отмечать, в отличие от Рождественского. История Крещенского сочельника неразрывно связана с самим днем Крещения, но, несмотря на этот, 18 января людям все же следует выполнить определенные ритуалы.

Православные в этот день вспоминают крещение Иисуса Христа Иоанном Крестителем, которое происходило в реке Иордан.

В народе Крещенский сочельник также получил названия "голодная кутья" и "голодный вечер".

Традиции Крещенского сочельника

За день до Богоявления во всех православных храмах проводят богослужения и освящают воду. Второй ритуал делается для того, чтобы люди могли взять ее домой и там ею освятить свое жилье. Принято считать, что свяченая вода в этот день по-особенному целебна и призвана оберегать дом от зла, а также может способствовать излечению от болезней. Крещенскую воду хранят в течение всего года - до следующего праздника Богоявления.

К слову, именно 18 января церковь совершает первое в году освящение воды. Второе проводят на следующий день - 19 января, непосредственно в день Богоявления.

Крещением православный мир завершает период Рождественских святок. Это значит, что 19 января - последний день, когда можно колядовать и гадать. Особую ценность в этот день имеют добрые дела и помощь нуждающимся людям.

Крещенский сочельник - день строгого поста. Крайне не рекомендуется 18 января употреблять мясо, рыбу либо же алкоголь. Также в этот день нельзя сквернословить, выносить что-либо из дома, давать взаймы деньги и устраивать стирку.

Приметы на Крещенский сочельник

Снежная метель в этот день будет значить предстоящий в году хороший урожай. Всем девушкам, желающим побороть веснушки, советуют 18 января умыться водой талого снега. Для того, чтобы уберечь дом от нечистой силы на окнах и дверях следует нарисовать кресты. Сделать это можно при помощи свечи либо мела. Издавна на сочельник девушки бросали башмачок на улице, снятый с левой ноги. После определяли, с какой стороны придет их суженый - по направлению передней части брошенной обуви.

Крещенский сочельник: картинки и открытки