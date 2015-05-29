ГАИ: решение Конституционного суда не запрещает составлять протоколы по месту совершения нарушений

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАИ МВД Украины.

«Данное судебное решение не содержит никаких ограничений или запретов относительно составления протоколов об административном правонарушении в сфере безопасности дорожного движения и не признает незаконными действия работников Госавтоинспекции МВД при вынесении постановлений по делам об административных правонарушениях по месту совершения», - говорится в сообщении ГАИ.

Читайте такжеГАИ будет пресекать появление каких-либо наклеек на автомобильных номерахГАИ отмечает, что конституционные права лица, привлекаемого к админответственности, не нарушаются нормами действующего законодательства.

Отмечается, что сегодня, 28 мая, Конституционный суд по представлению омбудсмена растолковал статью 276 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает рассмотрение админдел о нарушении ПДД «по месту его совершения, по месту учета транспортных средств или по месту жительства нарушителей».

КС пришел к заключению, что словосочетание «по месту его совершения» подразумевает административно-территориальную единицу, на которую распространяется юрисдикция соответствующего органа, уполномоченного законом рассматривать дело об административном правонарушении, а не само место, где было совершено нарушение.

Читайте такжеАваков раскрыл новые детали реформы МВД: сервисные центры милиции и камеры на улицахПредставитель омбудсмена в КС считает, что это толкование запрещает сотрудникам ГАИ составлять постановления о совершении административном нарушении сразу после оформления протокола на месте совершения этого нарушения, поскольку должен пройти определенный интервал времени для того, чтобы человек, которого обвиняют в админправонарушении, мог подготовиться к рассмотрению своего дела и привлечь специалиста в области права.