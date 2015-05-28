Суд по делу Кернеса продолжается: адвокаты снова требуют отвода прокурора (фоторепортаж)

Адвокаты обвиняемого в похищении и избиении евромайдановцев мэра Харькова Геннадия Кернеса сегодня, второй раз за день, заявили в Киевском районном суде Полтавы ходатайство об отводе прокурора Александра Ганилова.

Как передает корреспондент УНИАН из зала суда, как только судья Антонов не удовлетворил первое ходатайство адвоката Кернеса Лидии Изовитовой об отводе прокурора Ганилова, еще один адвокат Кернеса – Александр Гунченко заявил новое ходатайство по поводу отвода этого прокурора.

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Адвокат считает, что Ганилов, осуществляя процессуальное руководство в расследовании, допустил нарушения, а значит не может представлять государственное обвинение.

Прокурор Ганилов в очередной раз заявил, что ни один факт якобы нарушений с его стороны не был доказан в суде, поэтому он считает, что процесс умышленно затягивается, что, в свою очередь, опроверг Кернес.

«Считаю, что сторона моей защиты не затягивает, а хочет объективности. Прошу суд объективно рассмотреть ходатайство»,- заявил Кернес.

Адвокат пострадавших заявил, что защитники Кернеса злоупотребляют своими правами.

Судья, выслушав все стороны, удалился в совещательную комнату.

Как сообщал УНИАН, также сегодня в суде Кернес заявил, что народный депутат Антон Геращенко и министр внутренних дел Арсен Аваков сфальсифицировали против него дело и само дело является его преследованием.

Справка УНИАН. Городского голову Харькова Кернеса и двух его охранников (Виталий Блинников и Евгений Смицкий) подозревают в похищении и избиении участников Евромайдана в марте прошлого года.

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2 марта Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.