"Установили количество населения": Кабмин в ближайшее время обнародует данные электронной переписи

Министр выступает против того, чтобы в этом году проводить традиционный перепись населения.

Кабинет министров обнародует данные электронной переписи населения на этой или следующей неделе, заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на брифинге по результатам заседания правительства.

«Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы несколько методик использовали, все методики дали приблизительно одинаковый результат. На следующей неделе, надеюсь, мы сможем поделиться первыми данными», - сказал Дубилет.

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При этом министр указал, что погрешность методик электронной переписи населения ниже, чем у традиционной переписи.

«Мое личное мнение состоит в том, что традиционную перепись проводить не нужно. Это лишние деньги, лишние расходы для бюджета, которые приносят спорный результат», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине 1 декабря стартовала пробная перепись населения, которая является подготовительным этапом к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года. Первая и пока что последняя за годы независимости Украины перепись населения проводилась в 2001 году.