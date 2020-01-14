Прокуратура переквалифицировала дело о порыве теплотрассы возле Ocean Plaza

Окончательная квалификация будет установлена во время досудебного расследования.

Прокуратура города Киева переквалифицировала уголовное производство относительно аварии на теплосети в Голосеевском районе столицы, возле ТРЦ Ocean Plaza.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она отметила, что сначала полицией было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 270-1 (Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины.

Однако, по ее словам, прокуратура в настоящее время не считает причиной аварии умышленное уничтожение или повреждение имущества, поэтому дело было переквалифицировано.

На данный момент сведения по данному факту прокуратурой внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (Нарушение во время разработки, конструирования, изготовления или хранения промышленной продукции правил, касающихся безопасного ее использования, а также нарушение во время проектирования или строительства правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, лицом, которое обязано соблюдать такие правила, если это создало угрозу гибели людей или наступления других тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего).

Максимец отметила, что окончательная квалификация будет установлена во время досудебного расследования.

Как сообщал УНИАН, 13 января в Киеве возле Лыбидской площади из-за прорыва магистрального трубопровода теплоснабжения произошел излив горячей воды на дорогу и подтопление первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

В КП «Киевтеплоэнерго» утверждают, что повреждение тепломагистрали произошло из-за того, что она отработала нормативный срок эксплуатации. По данным КГГА, трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.

В КГГА сообщили, что в результате прорыва трубопровода и утечки теплоносителя ожоги получили 9 человек, среди пострадавших - пассажиры маршрутки, которая попала в место утечки теплоносителя, и прохожие. В МВД проинформировали об эвакуации 13 человек с места аварии, 7 из которых госпитализировали.

Сегодня, 14 января, в «Киевтеплоэнерго» заявили, что повреждение трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza планируют ликвидировать до утра 15 января. Вопрос выплаты компенсаций пострадавшим будет решать специальная комиссия при КГГА.

В КГГА проинформировали, что по состоянию на 14 января пятеро человек, пострадавших в результате аварии, находятся в больнице. Всего за помощью обратились 11 человек, шестеро из них в госпитализации не нуждались.