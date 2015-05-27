Связанная с Минздравом времен Януковича фирма поставила под угрозу жизнь ВИЧ-инфицированных Украины - активисты

Этой акцией ВИЧ-позитивные украинцы хотели привлечь внимание премьер-министра Украины и правительства к тому, что уже за 3 недели в Украине закончатся лекарства для 30 тысяч больных ВИЧ/СПИД, сообщает всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ).

По информации ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» уже 15 июня в Украине закончатся лекарства для тысяч ВИЧ-позитивных людей. До конца июня эта участь ожидает всех, кто находится на программах лечения, включающие в себя такие препараты как Ламивудин, Зидовудин /Ламивудин, Эфавиренз, а это почти 30 тысяч пациентов по всей Украине.

Причиной такой острой нехватки лекарств является решение, принятое еще в прошлом году. В 2014 году к постановления Кабинета Министров Украины №117 была внесена «лоббистская норма», которая позволила поставщикам лекарств получить 100% предоплату товара и 6 месяцев отсрочки поставок.

Читайте такжеТысячи ВИЧ-инфицированных могут умереть, потому что фармкомпании требуют денег за уже оплаченные лекарства - активистТеперь лекарства, которые пациенты государственных программ лечения должны были получить к концу 2014 года, могли быть поставлены в Украину только в июне 2015. Но, как утверждают пациенты, недобросовестные компании, получив наперед деньги, даже не собираются поставлять лекарств.

"Мы уже имеем достоверную информацию о том, что все медикаменты, которые должна была поставить компания «Вектор Фарм» не будут поставлены в Украину, а лекарства закончатся еще до ожидаемого срока поставки, а именно 10 июня", – утверждает Дмитрий Шерембей, глава правления БФ «Пациенты».

Вместо поставок лекарств, компания «Вектор Фарм» подала на Министерство здравоохранения в суд. Владельцы компании, получив 52 миллиона 600 тысяч гривен оплаты за препараты в декабре 2014 года, требуют от государства теперь компенсации за рост курса иностранной валюты.

"Это полная чушь, учитывая, что компания получила 100% предоплату и имела возможность оплатить производство препаратов еще полгода назад, или конвертировать эти деньги в валюту", – рассказывает Виталий Шабунин, председатель правления «Центра противодействия коррупции»

По его мнению, такие шаги компании нельзя расценивать никак, кроме как затягивание времени, чтобы не поставлять препараты.

Акцию поддержали в 13 регионах Украины.

По данным издания Наші Гроші, фирма "Фарма-Вектор" из года в год стабильно входит в топ победителей тендеров Минздрава. Так, в 2013 и 2014 годах она занимала четвертое место, получив от министерства 184 965 006 и 226 605 870 гривень соответственно.