Пристайко: На момент последних переговоров пилотов с диспетчерами ситуация на самолете МАУ была штатная

Министр также подтвердил, что вскоре после вылета самолет изменил курс.

На момент последних переговоров пилотов с диспетчерами ситуация на украинском самолете, который 8 января потерпел крушение вблизи Тегерана, была штатная.

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Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил сегодня на брифинге в Киеве.

"У нас есть точная отметка времени, когда была последняя связь наших пилотов с диспетчерами иранской вышки управления... До момента последнего завершения переговоров во время полета ситуация была штатная, о чем пилот сообщил вышке", - отметил он.

Министр также добавил, что задержка рейса возникла из-за необходимости выгрузить часть багажа из самолета, а также подтвердил, что вскоре после вылета самолет изменил курс.

"Действительно, самолет изменил курс. Рано говорить, в чем была причина. По имеющейся информации, это произошло после момента, когда самолет начал терпеть крушение", - отметил Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал информацию, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов, относительно возможного поражения самолета ракетой.