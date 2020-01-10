В Украине в прошлом году существенно возросло количество людей, которые не пережили ни одной стрессовой ситуации - опрос

В то же время, согласно исследованию КМИС, 50% респондентов в прошлом году пережили какую-то стрессовую ситуацию.

В Украине в 2019 году на 11% по сравнению с предыдущим годом возросло количество людей, которые не пережили ни одной стрессовой ситуации.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно исследованию КМИС, 50% опрошенных в течение прошлого года пережили какую-то стрессовую ситуацию. По сравнению с 2018 годом их количество существенно не изменилось (в 2018 году таких было 52%).

Читайте такжеЭксперт объяснила, как стресс влияет на нашу внешность

В КМИС наблюдают увеличение доли респондентов, которые пережили тяжелую болезнь близких, по сравнению с 2018 годом (13 процентных пунктов в 2019 году против 9 в 2018 году), а также возросла доля тех, кто сам пережил тяжелую болезнь или операцию по сравнению с предыдущими годами измерений (2013-2018 гг.).

«Вместе с тем, по сравнению с предыдущими годами измерений, в 2019-м значительно уменьшилась доля тех, кто оказался без средств к существованию, чувствовать свою беспомощность, потерять веру в собственные силы или переживать другие стрессовые ситуации», свидетельствует опрос.

Количество тех, кто не пережил ни одной стрессовой ситуации, выросло на 11 процентных пунктов (было 38% в 2018, стало 49% - в 2019). Эта доля впервые за время российско-украинского военного конфликта достигла соответствующего показателя 2013 года (тогда она составляла 48%).

Чаще всего в 2019 году украинцы переживали следующие виды стрессовых ситуаций: тяжелую болезнь, операцию - 15% опрошенных, что на 3 процентных пункта больше, чем в 2018 году; тяжелую болезнь близких - 13% респондентов, что на 4 процентных пункта больше, чем в 2018 году; смерть близких - 9% опрошенных, как и в 2018 году; потеряли работу и стали вынужденно безработными - 6% опрошенных против 5% в 2018 году; потеряли веру в людей, столкнулись с подлостью - 6% респондентов против 8% в 2018 году; чувствовали свою беспомощность - 5% респондентов, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в 2018 году.

9% опрошенных переживали другие стрессовые ситуации, которых нет в этом списке.

*** Опрос проводился с 1 по 12 декабря 2019 года. Методом личного интервью были опрошены 2043 респондента, проживающие в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме Крыма) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей, близких к 50%, 2.8% для показателей, близких к 25%, 2.0% - для показателей, близких к 10%, 1.4% - для показателей, близких к 5%.