Ливень превратил Львов в Венецию, подтопив дома и на два часа парализовав движение (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

В связи с непогодой и высоким уровнем воды на улицах города, с 18.00 почти на два часа остановилось движение всего электротранспорта, общественный и частный автотранспорт курсировал с большими трудностями.

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Также было зафиксировано падение деревьев на два автомобиля и на проезжую часть нескольких улиц во Франковском районе.

В городской совет поступили обращения по поводу затекания крыш домов и обрыва проводов электросетей.

На некоторых улицах города в связи с тем, что канализационные коллекторы не могли принять большие объемы сточных вод, уровень воды местами поднимался до 30-50 сантиметров, а члены местного спортивного клуба катались по залитым водой улицам на лодках и каноэ.

В двух супермаркетах города сильный ливень вызвал протекание крыш на полки с товарами, а передвижные лотки плавали на улицах в сильных потоках воды.

Согласно информации Львовской ОГА, за минувшие сутки на территории области вследствие сильных ливней наблюдался подъем уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра, Западного Буга - на отдельных участках до 2,5 метра.

По данным областного управления ГСЧС, во Львовской области в ночь с 26 на 27 мая в результате шквалистых порывов ветра произошло обесточивание 45 населенных пунктов.