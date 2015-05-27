Российский кинорежиссер стал гражданином Украины

До того режиссер был гражданином России. О получении украинского гражданства Кристиан Жереги написал на своей странице в Facebook. "Теперь могу смело сказать: Дякую тобі, Боже, що я не москаль!", - написал Жереги.

Ранее, обращаясь с просьбой о предоставлении ему украинского гражданства Кристиан Жереги писал: "Уважаемый господин президент, прошу гражданства Украины. Не хочу умереть защищая эту землю с российским паспортом в кармане".

Во время сотрудничества с "Вавилон'13" Кристиан Жереги снял около 20-ти короткометражных фильмов о событиях на Майдане и в Крыму. Картина "Завет" победила на фестивале "Открытая ночь". После того, как Жереги пошел добровольцем, он снял цикл фильмов "Край Земли: Зона АТО".

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В одном из интервью, на вопрос почему об украинском гражданстве зашла речь только сейчас, хоть Жерега проживает в Украине уже четыре года, он ответил: "Скажем так: я выбрал себе новый дом, но сейчас в этот дом пришел враг. И я хочу защищать Украину, как ее родной сын, а не заезжий чужеземец".