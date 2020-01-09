СБУ заблокировала деятельность созданных российскими спецслужбами псевдорадикальных интернет-ресурсов

Антиукраинские сайты создал гражданин РФ Сергей Жук, которому заочно объявлено о подозрении, продолжаются следственные действия для установления его места нахождения.

Служба безопасности Украины прекратила деятельность ряда провокационных интернет-ресурсов, созданных по заданию спецслужб РФ.

Как сообщается на сайте СБУ, в рамках начатого уголовного производства заочно объявлено о подозрении гражданину РФ Сергею Жуку, который по заданию российских спецслужб создал ряд антиукраинских интернет-ресурсов для дестабилизации ситуации в Украине.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что Жук по заданию кураторов зарегистрировал в сети несколько псевдорадикальных сообществ, в частности «Українські націонал-патріоти», «Верховна Рада 9-го скликання», «Правда про АТО і про майдан» («Украинские национал-патриоты», «Верховная Рада 9-го созыва», «Правда об АТО и о Майдане»). На этих ресурсах он якобы от имени патриотических сил размещал провокационные материалы.

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Специалисты Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ собрали доказательную базу и подтвердили причастность спецслужб РФ к использованию этих ресурсов как механизма гибридной агрессии против Украины, отметили в ведомстве.

Сейчас гражданину России объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления местонахождения Жука и объявления его в розыск.

Документирование действий злоумышленника осуществлялось совместно с Главной военной прокуратурой ГПУ.