"Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина": Сенцов пожелал украинцам победы

Вспоминая 2019 год, режиссер отметил, что это был сложный год для него, как и для более сотни пленных, вернувшихся из российского плена на родную землю.

Украинский режиссер и бывший политический узник Кремля Олег Сенцов пожелал Украине и ее гражданам в новом году победы. Свое заявление Сенцов опубликовал в Facebook.

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Вспоминая 2019 год, режиссер отметил, что это был сложный год для него, как и для более сотни пленных, вернувшихся из российского плена на родную землю.

"Прошлый год был очень важен для меня. Также как и более сотня пленных, я вернулся к своей семье и к своей стране. Я очень рад за всех освобожденных, и бесконечно благодарен тем, кто боролся и завоевал нашу свободу", - написал режиссер.

Также он пожелал украинцам победы. "В следующем году я желаю Украине и ее гражданам не только возвращения узников, но и самого главного... Я желаю всем нам одного – победы! Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее мы не будем иметь свою страну", - отметил Сенцов.

Бывший пленник Кремля отметил, что ему не безразлично, как называются улицы, по которым он ходит в Украине. "Мне не безразлично название улиц, по которым я хожу в своем городе. Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина. И кстати, Степан Андреевич, с праздником", - отметил Сенцов.

Как сообщал УНИАН, во время новогоднего поздравления президент Владимир Зеленский сказал, что “неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен".

Напомним, сегодня в Киеве состоится традиционное факельное шествие, посвященное дню рождения главы ОУН Степана Бандеры.

9 декабря 2019 года Шестой апелляционный административный суд подтвердил законность переименования проспектов Московского и Генерала Ватутина на честь Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве.