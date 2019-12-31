В новогоднюю ночь в Киеве полиция будет патрулировать в усиленном режиме

Киевлян и гостей города призывают быть бдительными и внимательными.

В новогоднюю ночь правоохранители в Киеве будут патрулировать в усиленном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Отмечается, что работники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины позаботятся о безопасности киевлян и гостей столицы в местах массовых празднований.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными и внимательными, не нарушать правопорядок, соблюдать нормы действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, в Одессе патрульные и нацгвардейцы креативно поздравили местных жителей с Новым годом.