В новогоднюю ночь в Киеве полиция будет патрулировать в усиленном режиме
15:16, 31 декабря 2019Общество
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Киевлян и гостей города призывают быть бдительными и внимательными.
Полиция усилит меры безопасности на Новый год / facebook.com/pg/UA.KyivPolice
В новогоднюю ночь правоохранители в Киеве будут патрулировать в усиленном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
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Отмечается, что работники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины позаботятся о безопасности киевлян и гостей столицы в местах массовых празднований.
Правоохранители призывают граждан быть бдительными и внимательными, не нарушать правопорядок, соблюдать нормы действующего законодательства.
Как сообщал УНИАН, в Одессе патрульные и нацгвардейцы креативно поздравили местных жителей с Новым годом.
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