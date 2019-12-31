цей матеріал доступний українською

В новогоднюю ночь в Киеве полиция будет патрулировать в усиленном режиме

15:16, 31 декабря 2019
Общество
59 0
Полиция усилит меры безопасности на Новый год / facebook.com/pg/UA.KyivPolice

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Читайте такжеНовогодняя ночь в Днепре: куда пойти и что посмотреть

Отмечается, что работники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины позаботятся о безопасности киевлян и гостей столицы в местах массовых празднований.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными и внимательными, не нарушать правопорядок, соблюдать нормы действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, в Одессе патрульные и нацгвардейцы креативно поздравили местных жителей с Новым годом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Празднование Нового года 2020
Теги: #новости Украины#Киев#Новый годпогода в Киеве